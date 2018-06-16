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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bayram eğlence sektörüne yaradı

Bayram eğlence sektörüne yaradı

Mekan sahipleri ve gelen ziyaretçilerden röportajlar

Bayram Tatili Akalan Doluluk Oranı İlginç Görüntü Ziyaretçiler 

-eğlence mekanlarından görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

- 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Kuşadası'nda konaklama turizminde yüzde 100 doluluk oranı yakalanması, en çok eğlence sektörüne yaradı. Bayramın ilk günüyle birlikte Kuşadası'nın gözde eğlence mekanları dolup taştı. Tatil için Kuşadası'nı tercih edenlerin büyük bir kısmı, gece barlarda geç saatlere kadar eğlendi. Yabancı turistlerin tatillerine devam etmesi nedeniyle Ramazan’da da kapanmayan bar ve diskoların da açık olmasıyla Kuşadası'nın eğlence yerleriyle ünlü Barlar Sokağı, Setur Marina AVM, Kaleiçi ve Yılancı Burnu'ndaki çok sayıdaki bar, disko ve beach club civar il ve ilçelerden eğlenmeye gelenlerle dolup taştı. Özellikle Setur Marina AVM, Kaleiçi ve Barlar Sokağı'nda tüm barlar ile Jade Beach Club, Marin Bar, Next Club, Captain House, Hann Bar, ve Nicci Club gibi eğlence yerleri tıklım tıklım dolarken, ortaya da renkli görüntüler çıktı. Tatilcilerin bir kısmı canlı müzik yapan barları tercih ederken, eğlence sınır tanımadı. Tatil için Kuşadası'nı tercih edenler ile çevre il ve ilçelerden gelenler, sabahın ilk ışıklarına dek barlarda eğlendi. Eğlence yeri sahipleri ise bayram tatili nedeniyle hareketli geceler yaşadıklarını söyledi.

Bu arada, bazı konaklama tesisleri ve barlardaki eğlenceler plajlara taştı. Plajlarda çılgınca eğlenenlerin meşaleler ile oluşturduğu görsellik ortaya ilginç görüntülerin çıkması neden oldu.
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