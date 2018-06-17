Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Bayram dönüşü kaza: 1 ölü 3 yaralı Video

Bayram dönüşü kaza: 1 ölü 3 yaralı Video

Kazaya karışan araç detay

İlk Müdahale Trafik Kazası Bayram Tatili Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kaza sırasında araçtan savrulan eşyalar detay
-Kazada hayatı kaybeden Nazlı Çalışkan’ın cansız bedeni
-Olay yeri genel detay
-Kazada hayatını kaybeden Nazlı Çalışkan’ın fotoğrafı

( KONYA ) KONYA

- Konya’da içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında Konya-Ankara Kara yolunun 45’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali G., idaresindeki 06 AF 0011 plakalı otomobil, Ankara istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası araçta bulunan Esin Yağmur Ç. (12) Ece Meyra Ç.(3) Muhammer E., ile Nazlı Çalışkan (38) yaralanırken sürücü Ali G., kazada yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Nazlı Çalışkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar, ise ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Nazlı Çalışkan’ın cenazesi ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobilden savrulan eşyalar ve bavullar ve kaza sırasında kırılan ağaçlar dikkat çekti. Diğer taraftan araçtaki 5 kişinin, bayram tatili için gittikleri Antalya’dan Ankara’ya döndükleri öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı