Bayram dönüşü kaza: 1 ölü 3 yaralı

-Kaza sırasında araçtan savrulan eşyalar detay

-Kazada hayatı kaybeden Nazlı Çalışkan’ın cansız bedeni

-Olay yeri genel detay

-Kazada hayatını kaybeden Nazlı Çalışkan’ın fotoğrafı



( KONYA ) KONYA



- Konya’da içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında Konya-Ankara Kara yolunun 45’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali G., idaresindeki 06 AF 0011 plakalı otomobil, Ankara istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası araçta bulunan Esin Yağmur Ç. (12) Ece Meyra Ç.(3) Muhammer E., ile Nazlı Çalışkan (38) yaralanırken sürücü Ali G., kazada yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Nazlı Çalışkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar, ise ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Nazlı Çalışkan’ın cenazesi ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobilden savrulan eşyalar ve bavullar ve kaza sırasında kırılan ağaçlar dikkat çekti. Diğer taraftan araçtaki 5 kişinin, bayram tatili için gittikleri Antalya’dan Ankara’ya döndükleri öğrenildi.

