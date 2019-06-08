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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bayram dönüş trafiği havadan görüntülendi, hata yapan sürücüler affedilmedi Haberi

Bayram dönüş trafiği havadan görüntülendi, hata yapan sürücüler affedilmedi Haberi

-Havadan kontrol detay

Kural İhlali Para Cezası Bayram Tatili Trol 

--Yollar detay
--Trfaik detay
--Yol köprüleri detay
--Araçlar detay
--İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Şentürk Kurt ve İl Emniyet Bölge Trafik Şube Amiri Hüseyin Koçluk detay
--detaylar

( ANTALYA )- Antalya'da bayram tatili dönüşü için yollarda 230 ekip ve 430 personel görev yapıyor. ANTALYA

- Ramazan Bayramı tatilinin dönüş trafiğini kontrol etmek amacıyla Antalya-Mersin D 400 karayolu ve Alanya Konaklı, Kestel ve Mahmutlar Mahallesi’nde havadan trafik kontrolü yapıldı. Kontrolde trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen 26 araç sürücüsüne toplamda 4 bin 205 TL idari para cezası uygulandı. 2 araç ise trafikten men edildi. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması ve yaya öncelikli trafik alışkanlığının sağlanması ve Ramazan Bayramı tatilinin dönüş trafiğini kontrol etmek amacıyla Antalya-Mersin D400 karayolu ve Alanya Konaklı, Kestel ve Mahmutlar Mahallesi’nde havadan trafik kontrolü yapıldı. Kontroller İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Şentürk Kurt ve İl Emniyet Bölge Trafik Şube Amiri Hüseyin Koçluk tarafından denetlendi. İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce Ramazan Bayramı tatili dönüşü için 100 trafik ekibi, 130 asayiş ekibi olmak üzere trafikte 230 ekip ve 430 personel görevlendirildi. Yapılan kontrolde trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen 26 araç sürücüsüne toplamda 4 bin 205 TL idari para cezası uygulanırken, 2 araç ise trafikten men edildi.
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