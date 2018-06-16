Bayram dönüş çilesi TEM'i kilitledi

- Ramazan Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine giden tatilcilerin dönüş çilesi tatilin 2. gününde başladı. Kocaeli TEM geçişinde trafik durma noktasına geldi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine giden tatilcilerin dönüş çilesi tatilin 2. gününde başladı. Kocaeli TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda trafik durma noktasına geldi. 3 günlük tatilin 2. gününde araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcilerin Kocaeli TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda oluşturdukları yoğunluk giderek artıyor. Akşam saatlerinde TEM otoyolu İzmit kesiminde oluşan yoğunluk nedeniyle tatilcilerin yöneldiği D-100 kara yolunda da ilerleyen saatlerde trafik durma noktasına geldi.