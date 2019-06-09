Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bayram bitti, Kuzey Ege’de yoğunluk devam ediyor İzle

Bayram bitti, Kuzey Ege’de yoğunluk devam ediyor İzle

Denizi girenler

İsaf Allah Şili 

-Mavi bayrak
-Röportajlar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bayram bitmesine rağmen yoğunluk devam ediyor. Mavi bayraklı plajlar yurdun değişik yerlerinden gelen vatandaşlarla dolup taşıyor. Kuzey Ege’de yoğunluk yaşanırken, Edremit ve Akçay, zaman zaman araç girişlerine kapatılmak zorunda kaldı. Kuzey Ege’nin en güzel mavi bayraklı Ören plajı da yurdun değişik yörelerinden gelen vatandaşlarla doldu taştı. Yoğunluğun devam etmesi esnafları da sevindirdi. Kütahya’dan geldiğini anlatan Ahmet Bayır, “Daha önceleri de geldiğimiz için tercih ettiğim yer Ören oldu. Burhaniye-Ören, mavisi yeşili ve misafirperver insanları ile herkese tavsiye edilebilecek bir yer” dedi.
Burhaniyeli Ahmet Nedim Hergül ise, “Burhaniye, mavi bayrağı ile mavi denizi ile tertemiz suları ile yoğunlaşan Kuzey Ege’de bir turizm şehri olmaya başladı.
Arkamızda Kazdağları, karşımızda Madra Dağları, masmavi bir deniz. Biz daha ne isteriz. Sizleri de Burhaniye’ye bekleriz” dedi.
Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt da, “Kuzey Ege’nin en güzel yerindeyiz mavi ile yeşilin kesiştiği noktada, güzel bir bayram sezonu geçirdik. Mavi bayrağımızın sayesinde ümit ediyorum ki çok çok daha güzel insanlarımızı ağırlayacağız. Bu denizimizi, yeşilimizi İnşallah, muhafaza ederiz. Gelenlerimizi böyle ağırlarız” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı