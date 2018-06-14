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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bayram arifesinde şehitlikte yoğunluk - İSTANBUL

Bayram arifesinde şehitlikte yoğunluk - İSTANBUL

- Şehitlikten görüntüler - Şehit yakınları ile röportajlarBayram arifesinde şehitlikte yoğunluk - Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret eden şehit yakınları bol bol dua ettiİSTANBUL (AA) - İstanbul ’da şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği’ne gelerek, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.Şehit yakınları sabahın erken saatlerinde Edirnekapı Şehitliği’ne geldi. Şehitlerin kabirlerini ziyaret eden aileler, Kur'an - ı Kerim okuyarak dua etti.2009 yılında, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde şehit olan Er Murat Çavdar’ın annesi Kezban Çavdar, oğlunun kabri başında dualar okudu. Türkiye’de terörün bir an önce bitmesini isteyen anne Çavdar, “Ülkemiz yakın bir zamanda seçime gidiyor. Bir şehit annesi olarak, ‘Ben Türküm’ diyenlere sesleniyorum. Teröristlere oy vermesinler. Teröristleri savunanlara, onların haklarını arayanlara lanet olsun." dedi.
1997 yılında, Hakkari’de eşi Piyade Kurmay Binbaşı Hüseyin Güvercin’i kaybeden Sudiye Güvercin, 22 yıldan bu yana her bayram arifesinde eşinin kabrine gelerek dua ettiğini söyledi.

Bir başka şehidin yakını Muharrem Öztürk ise "Artık şehit haberi duymak istemiyoruz. Bir an önce terör bitsin istiyoruz." diye konuştu.
Edirnekapı Şehitliği’nin girişinde stant açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) görevlileri, ziyarete gelen şehit yakınlarına gül ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Şehit Şehit Yakınları Şehit Annesi Şehit Aileleri 2009 Yılı 

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