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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bayram alışverişinden dönen baba ile kızı kazada hayatlarını kaybetti

Bayram alışverişinden dönen baba ile kızı kazada hayatlarını kaybetti

Tıokat çevre yolu kavşağında meydana gelen kaza

Ölenlerin Yakınları Güvenlik Önlemi Bayram Alışverişi Bayram Alışverişi Sağlık Ekipleri 

-Kazada yan yatan hafif ticari aracın yaralanan sürücü
-Kazada ölenlerin yakınlarının gözyaşı
-Kaza detay

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat çevre yolu kavşağında meydana gelen kazada bayram alışverişinden dönen aileden 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Tokat - Sivas Karayolu Geyraz Mahallesi Çevre yolundan karşı yöne geçmek isteyen M.Ş idaresindeki 60 H 0079 plakalı minibüs Sivas istikametine seyir halinde olan A. K idaresindeki 60 AAT 262 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile çevre yolunda bordür taşlarına çarparak yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü A.K hafifi şekilde yaralanırken, çarpmanın etkisi ile baba Musa Yılmaz (81) ile kızı Nurhan Yılmaz (58) araçta sıkıştı Olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ile kızını hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayı duyarak olay yerine akın eden yakınları gözyaşlarına boğuldu. Trafik ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken cenazelerin araçtan çıkarılması için çalışma başlatıldı. Şehir içi halk minibüsü şoförü gözaltına alınırken, kazada ölen baba kızın bayram alışverişinden köylerine döndüğü öğrenildi. (Nİ-
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