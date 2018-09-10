Bayraktepe'ye Dev Türk Bayrağı

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( ŞANLIURFA )- Suriye’nin Sıfır Noktasına Dev Türk Bayrağı- Sınırın Sıfır Noktasına Dev Türk Bayrağı ŞANLIURFA



- Ceylanpınar'da ilçenin girişinde bulunan ve Bayrak Tepe olarak bilinen yere Ceylanpınar Belediyesi tarafından dev Türk Bayrağı dikildi. Ceylanpınar'da ilçe girişinde bulunan Bayrak Tepe’ye büyük boyutlu Türk Bayrağı dikildi. Ceylanpınar Belediyesi mesire alanı olarak yapımı devam eden Bayrak Tepe'ye daha önce yıpranan bayrak değiştirilerek daha büyük boyuttaki 150 metrelik Türk Bayrağı dikildi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla Bayrak Tepe'ye giderek bayrağın dikilme aşamasını takip etti. Başkan Menderes Atilla'ya İlçe Başkanı Halid Şimşek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar eşlik etti. İlçenin girişindeki dev Türk Bayrağı ilçeye girenlere eşlik edecek. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ve beraberindekiler bayrak dikiminin ardından hatıra fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdiler. Öte yandan belediye tarafından düşünülen projeye göre tepede ilerleyen günlerde çevre düzenlemesi de yapılacak. "ŞEHİTLERİMİZİN KANIYLA SULANAN AL BAYRAĞIMIZ BU TOPRAKLARDA İLELEBET DALGALANACAKTIR" Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ülke topraklarında Türk bayrağının ilelebet dalgalanacağını ifade etti.

Atilla, "Birkaç ay önce tepeye bayrağımızı dikmiştik. Maşallah ay yıldızlı bayrağımız o kadar çok dalgalanıyor ki yıpranma olmuştu. Biz de değiştirmişken daha büyüğünü dikelim dedik. Şehitlerimizin mukaddes hatırası, bağımsızlığımızın en temel göstergesi olan al bayrağımıza olan sevgimiz gün geçtikçe artıyor. İlçemizi çevreleyen tepelerin tamamında bayrağımız dalgalanıyor. Bayrak Tepe konum itibariyle şehir girişinde bulunduğu için orada da olmasını istedik ve arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmayı başlattık. İlçe halkımızın bayrak sevgisi her zaman zirvededir. Böyle güzel bir düşünceyi hayata geçirebildiğimiz için çok mutluyuz. Şehitlerimizin kanıyla sulanan al bayrağımız bu topraklarda ilelebet dalgalanacaktır. Her zaman bayrak bizim hassasiyetimiz ve önceliğimiz olmuştur. İnşallah bu ülkede bayrak inmez, ezan sesi de hiç durmaz" dedi.



