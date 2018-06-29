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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bayraktar tespit etti ATAK vurdu!

Bayraktar tespit etti ATAK vurdu!

Bitlis'in Hizan ilçesinde Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen bir grup PKK'lı terörist, T-129 ATAK Helikopterlerinden oluşan Taarruz Helikopter Kolu tarafından düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

İnsansız Hava Aracı Taarruz Helikopter Bitlis Helikopter 


O anları bir vatandaş saniye saniye görüntülerken, verdiği tepki dikkat çekti.
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