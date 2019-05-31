Bayraktar: 'Fiyat düşüşü üreticide yüzde 67.50 ile en fazla salatalıkta görüldü' - ANKARA İzle
Bayraktar: "Fiyat düşüşü üreticide yüzde 67.50 ile en fazla salatalıkta görüldü" - ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın gelişi - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, açıklamalarda bulundu. (1)
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