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31 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Bayraktar: 'Fiyat düşüşü üreticide yüzde 67.50 ile en fazla salatalıkta görüldü' - ANKARA

Bayraktar: 'Fiyat düşüşü üreticide yüzde 67.50 ile en fazla salatalıkta görüldü' - ANKARA

Bayraktar: "Fiyat düşüşü üreticide yüzde 67.50 ile en fazla salatalıkta görüldü" - ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın gelişi - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, açıklamalarda bulundu. (1)

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