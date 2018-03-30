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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Bayrak Tepe'ye dev Türk bayrağı ve ışıklı 'Reyhanlı' tabelası Haberi

Bayrak Tepe'ye dev Türk bayrağı ve ışıklı 'Reyhanlı' tabelası Haberi

Bayrak Tepe

Uzunlu Hanlı 

-Reyhanlı tabelası
-Dev Türk bayrağından detaylar
-Genel görüntü
-Tabela

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Davutpaşa Mahallesi'ndeki Bayrak Tepe'ye ışıklı Reyhanlı tabelası konuldu ve dev Türk bayrağı dikildi. Suriye’nin Cinderes kasabasının görüldüğü Davutpaşa Mahallesi’nde, çoban Bekir Şanverdi tarafından parke taşları ile yapılan 150 metrekarelik Türk bayrağından sonra vatandaşların ilgisine duyarsız kalmayan Reyhanlı Belediyesi de bölgede çalışma başlattı. Bayraklı Tepe olarak anılan bölgenin yolunu genişleten belediye ekipleri, insanların tepeye rahatça çıkması için merdiven yaptı. Reyhanlı Belediyesi tarafından büyük harflerle yaptırılan ışıklı ‘Reyhanlı’ tabelası da konuldu. Ayrıca tepeye dikilen 12 metre uzunluğundaki direğe 35 metrekarelik dev Türk bayrağı çekildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı süresince mahalle halkından çoban Bekir Şanverdi tarafından yapılan ve adı Bayrak Tepe olan Davutpaşa Mahallesi’ndeki tepede, ilerleyen günlerde çevre düzenlemesi de yapılacağı öğrenildi.
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