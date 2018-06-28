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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bayrak sevgisi yağmur tanımadı Video

Bayrak sevgisi yağmur tanımadı Video

Bir çocuk elinde Türk bayrağıyla yağmurda yürüyor

Sağanak Yağış Akalan Osmanpaşa İlginç Görüntü Irak 

-Sokaktan detaylar

( İSTANBUL )- Yağmura sokakta yakalandı, bayrağı bir an olsun elinden düşürmedi İSTANBUL

- İstanbul’da etkisini gösteren yağmura sokakta yakalanan bir çocuk elindeki Türk Bayrağını bir an olsun bırakmayarak çıplak ayakla yağmurda yürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM’un uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde başladı.
Kısa sürede etkisini gösteren yağış ilginç görüntüler oluşturdu. Gaziosmanpaşa’da şiddetli yağmura sokakta yakalanan bir çocuk, elindeki Türk Bayrağını bir an olsun bırakmayarak çıplak ayakla yağmurda yürüdü. Yağmurun şiddetini artırdığı anlarda bile çocuk, korunmak yerine elindeki bayrakla yürüyerek gözden kayboldu.
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