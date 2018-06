Bayrak sevgisi yağmur tanımadı

-Sokaktan detaylar



( İSTANBUL )- Yağmura sokakta yakalandı, bayrağı bir an olsun elinden düşürmedi İSTANBUL



- İstanbul’da etkisini gösteren yağmura sokakta yakalanan bir çocuk elindeki Türk Bayrağını bir an olsun bırakmayarak çıplak ayakla yağmurda yürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM’un uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde başladı.

Kısa sürede etkisini gösteren yağış ilginç görüntüler oluşturdu. Gaziosmanpaşa’da şiddetli yağmura sokakta yakalanan bir çocuk, elindeki Türk Bayrağını bir an olsun bırakmayarak çıplak ayakla yağmurda yürüdü. Yağmurun şiddetini artırdığı anlarda bile çocuk, korunmak yerine elindeki bayrakla yürüyerek gözden kayboldu.