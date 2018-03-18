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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Bayrak asmak isterken çatıdan düşen çocuk hayaline kavuştu - KİLİS

Bayrak asmak isterken çatıdan düşen çocuk hayaline kavuştu - KİLİS

- Kilis Devlet Hastanesinden dış detayı - Evinin çatısına Türk bayrağı asmak isterken düşerek yaralanan 10 yaşındaki Halil Yıldırım'ın odasından detaylar - Halil Yıldırım'ın konuşması - Türk bayrağı, milli takım forması ve bisiklet edilmesi - Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. İsmail Özmen, konuşması - Sağlık personellerinden detaylarBayrak asmak isterken çatıdan düşen çocuk hayaline kavuştu - Kilis Valisi Tekinarslan, evinin çatısına Türk bayrağı asmak isterken düşerek yaralanan 10 yaşındaki Halil Yıldırım'a verdiği milli takım forması ve bisiklet sözünü tuttuKİLİS (AA) - Kilis 'in Musabeyli ilçesinde evinin çatısına Türk bayrağı asmak isterken düşerek yaralanan 10 yaşındaki Halil Yıldırım, sağlığına ve hayallerine kavuştu.Haydarlar köyündeki evinin çatısına bayrak asmak isterken bastığı demir çubuğun kırılması sonucu düşerek ağır yaralanan Yıldırım, Kilis Devlet Hastanesinde, bir haftalık tedavinin ardından yaşama tutunmayı başardı.Vali Mehmet Tekinarslan'ın söz verdiği Türk bayrağı, milli takım forması ve bisiklet de bir polis memuru tarafından Yıldırım'a teslim edildi.Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle ablasını ziyaret etmek için gittiği Gaziantep'te, polislerden aldığı Türk bayrağını köye döner dönmez çatıya asmak istediğini ancak düşerek yaralandığını söyledi.

Sağlık ekiplerince hastaneye getirildiğini anlatan Yıldırım, "Hastaneye getirildiğimde vali amca yaralı askerleri ziyaret ediyordu. Bu sırada beni gördü ve 'Ne olduğunu' sordu. Ben de bayrak asmak isterken düştüğümü söyledim. Vali amca da bana 'bir bayrak ve milli takım forması hediye edeceğini' söyledi.

Bunun dışında ne istediğimi sorduğunda, bisiklet olabilir dedim. Vali amcaya teşekkür ediyorum, bugün tüm istediklerimi göndermiş." diye konuştu.
Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. İsmail Özmen, tedavisi devam eden Yıldırım'ın durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti.
Yıldırım hastaneye getirildiğinde vücudunda kırık ve eziklerin olduğunu ve akciğerinde sönme tehlikesinden şüphelendiklerini anlatan Özmen, "Hastamızın kolunu alçıya aldık. Boynundaki zedelenmeden dolayı boyunluk takıldı. Yaklaşık 5 - 6 gündür servisimizde takip ediyoruz. Durumu gayet iyi. İnşallah birkaç gün içerisinde taburcu ederiz." dedi.

Yaralı Askerler Polis Memuru Milli Takım Bisiklet Yaralı Asker 

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