Bayırbucak Türkmenleri'nden Mehmetçik'e kurban

-Pankartlardan genel detaylar

-Kurbanlıklardan detaylar

-Derviş Muhsa ile röportaj

-Abdurrahman Demirel ile röportaj



( HATAY ) - Osmaniye Cevdetiye kampında yaşayan Bayırbucak Türkmenleri, Afrin'deki Mehmetçik için kurban kesti - Bayırbucak Türkmeni Muhsa: - “Yakında Bayırbucak'a da bekliyoruz. Oradaki zalimleri teröristleri yok etmek için inşallah” HATAY



- Osmaniye Cevdetiye kampında yaşayan Bayırbucak Türkmenleri, Afrin'de teröristlerle mücadele eden Mehmetçik için kurban kesti. Afrin'deki terör örgütü PKK/YPG-PYD unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek isteyen Bayırbucaklı Türkmenler, Osmaniye Cevdetiye kampından Hatay'ın Suriye sınırına geldi. Grup adına konuşan imam Derviş Muhsa, Suriye savaşının başladığı günden bu yana Türkiye'ye sığındıklarını belirterek Türk halkına teşekkür etti. Afrin'deki başarıyı kutlamak ve Mehmetçik'e destek vermek için kendi imkanlarıyla aldıkları kurbanlık koçları kurban edeceklerini söyleyen Muhsa, “İmamlarımız, öğretmenlerimiz, muhtarlarımız, tüm Türkmen meclisinin üyeleri, parti başkanları olarak 40 kişi buraya geldik. Katkımızı sizlere sunmak, ufacık hediyeyi sunmak sitedik. Cumhurbaşkanımıza bir mesaj göndermek istiyoruz, inşallah yakında Bayırbucak'a da bekliyoruz. Oradaki zalimleri teröristleri yok etmek için inşallah” ifadelerini kullandı. Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel ise Bayırbucak Türkmenleri'ne teşekkür ederek, şunları söyledi: “İnşallah Bayırbucak Türkmenleri de Afrin, El Bab, Cerablus'ta olduğu gibi inşallah huzura erişecekler, tekrar yurtlarına dönecekler. Orada yaşamlarını huzur ve refah içerisinde sürdürecekler. Dua ve temennimiz bu yönde. İnşallah başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız bölgedeki sıkıntıları biliyor. Kısa süre sonra hem Münbiçe hem Türkmen Dağındaki sıkıntıları bitirerek huzur koridorunu tamamen açmış olacağız, inancımız temennimiz bu yönde.”

