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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Bayındır Memur-Sen'den HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

Bayındır Memur-Sen'den HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

Bayındır Memur-Sen üyelerinin aileleri ziyareti

Oturma Eylemi 

-Bayındır Memur-Sen yönetiminin ailelerle görüşmesi
-Ayhan Aladagül, konuşması
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Aladagül ve beraberindekiler, çocukları dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde 43 gündür oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Aladagül ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, çocukları dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek için kentte geldi. HDP il binası önünde oturan ailelerle görüşen Genel Başkan Yardımcısı Aladagül ve yönetim kurulu üyeleri, sorunlarının kendi sorunu olduklarını belirterek yanlarında oldukları mesajını verdi.Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Aladagül, "Bugün Diyarbakır’da annelerimizi ziyarete geldik. Onların acılarını yüreğimde hissediyoruz. Emin olun burada olmasak bile, aynen onlarla birlikte bizlerde bu nöbeti tutuyoruz ve bütün Türkiye bu nöbeti tutuyor. Annelerimiz burada yalnız değildir. Bütün annelere çağrım, gönüllerini rahat tutsunlar. Bir gün mutlaka bütün anneler evlatlarına kavuşacaklardır” diye konuştu.
Grup, görüşmelerin ardından bölgeden ayrıldı.
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