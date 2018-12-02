Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Bayındır'da rahvan at yarışları yapıldı - İZMİR

Bayındır'da rahvan at yarışları yapıldı - İZMİR

- Turan Mahallesi'ndekiş yarış alanından görüntüler - İzleyici detayları - Madalya detayları - İstiklal Marşı ve halk oyunları ekibinin gösterisi - Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli'nin konuşması - Rahvan at yarışlarından görüntüler - Rahvan At Yetiştiricileri Derneği Başkanı Gökmen Almışlar'ın açıklamasıBayındır'da rahvan at yarışları yapıldıİZMİR (AA) - Bayındır ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen rahvan at yarışları yapıldı.Turan Mahallesi'nde yapılan yarışlarda, rahvan koşabilen 150 at mücadele etti.Bayındır Kaymakamı Mehmet Öztürk, yarışların açılışında yaptığı konuşmada, ilk kez düzenlenen yarışların ileriki yıllarda da devam etmesini temenni ederek, "Bayındır'da atalardan gelen bu spor dalının önümüzdeki yıllarda da yine aynı heyecanla festival havasında devam edeceğine şimdiden inanıyorum." dedi.
Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli de ata mirası bu sporu yaşatmak için belediye olarak böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl ilki düzenlenen rahvan at yarışlarının, önümüzdeki yıllarda da geleneksel olarak düzenlenmesini diliyorum. Tüm yarışmacılara başarılar dileyerek atların ayağının düz basmasını diliyorum." dedi.
Rahvan At Yetiştiricileri Derneği Başkanı Gökmen Almışlar da bu yarışlarla rahvan atçılığa gönül verenleri buluşturmayı istediklerini söyledi.

Yarışlar sonunda dereceye giren binicilere ödülleri verildi.

Yarış Festival Halk Oyunları At Yarışları 

İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı