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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bayılan vatandaşa ilk müdahale doktor vekilden

Bayılan vatandaşa ilk müdahale doktor vekilden

Olay anı

( ORDU )- AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, miting esnasında bayılan vatandaşa ilk yardımda bulundu ORDU

İlk Müdahale Hastane Misyon Efes Kalaba 


- AK Parti Ordu Milletvekili Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, partisinin Fatsa mitinginde baygınlık geçiren bir vatandaşa ilk yardımda bulundu. Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu’ya gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Fatsa ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Miting esnasında baygınlık geçiren bir vatandaş, yere yığıldı. Olayı gören AK Parti Ordu Milletvekili ve TBMM AK Parti Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, bayılan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı. Bayılan vatandaş ile yakından ilgilenen Yediyıldız, etrafta toplanan kalabalığın, bayılan şahsın rahat nefes alabilmesi adına uzaklaşmasını isteyerek, bayılan şahısla sohbet etmeye çalıştı. Şahıs, 112 Sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
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