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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bayılan kişinin cebinden parasını alan zanlı yakalandı - MALATYA

Bayılan kişinin cebinden parasını alan zanlı yakalandı - MALATYA

- Baygınlık geçiren kişinin başında toplanan vatandaşlar - Şüphelinin mağdurun cebinden parayı alması görülüyor. (10. saniye)Bayılan kişinin cebinden parasını alan zanlı yakalandı - Bayılan sara hastasının cebinden para alan zanlı, olay yerinde bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi - Polis, kısa sürede şüpheliyi gözaltına aldıMALATYA (AA) - Malatya 'da baygınlık geçiren kişinin cebinden para aldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.Dabakhane Mahallesi Tenzile Sokak'ta sara hastası Şevket T, baygınlık geçirdi. Çevredekiler yerde yatan Şevket T'nin etrafında toplanırken bir vatandaş, olayı cep telefonuyla kaydetti.
Bu kişi, sözde yardıma gelenlerden bir şahsın, baygınlık geçiren kişinin cebinden parasını aldığını söyledi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli H.İ.B'yi kısa sürede yakaladı.Şüphelinin üzerinde 7,4 gram kubar esrar, evinde ise ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Akalan Harekete Geç Cep Telefonu Pompalı Tüfek 

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