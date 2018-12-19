Baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren şoföre takdir belgesi

-Belediye başkanına ziyaret

-Takdir belgesi

-Başkan Barakazi açıklama

-Sürücü açıklama

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( BİNGÖL )- Bingöl’de baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför Ali Tuncel’e, Belediye Başkanı Yücel Barakazi tarafından takdir belgesi verildi BİNGÖL



- Bingöl’de baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför Ali Tuncel’e, Belediye Başkanı Yücel Barakazi tarafından takdir belgesi verildi.

Bingöl’de geçtiğimiz hafta aracında baygınlık geçiren yolcuyu halk otobüsü şoförü Ali Tuncel, örnek bir davranış sergileyerek hastaneye yetiştirmişti. Yaşanan bu olayın ardından Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, halk otobüsü şoförü Ali Tuncel’i makamında ağırlayarak takdir belgesi ve çeşitli hediyeler verdi. Halk otobüsü şoförünün örnek bir davranış sergilediğini belirten Başkan Barakazi, “Ali Tuncel kardeşimiz, sürdüğü otobüste baygınlık geçiren yolcuya gösterdiği özel ihtimam, nezaket ve insani davranışı dolaysıyla davet ettik. Kendisi hem belge ile hem de başka türlü ödüllendirdik. O bunu fazlasıyla hak ediyor. Sadece Bingöl’de örnek bir davranış göstermedi aynı zamanda Bingöl’ün olumlu yönünü Türkiye’de gösterdi. Belki bizim verdiğimiz belgeler çok fazla değer ifade etmese bile bir teşekkür mahiyetindedir. Kardeşimize tekrar teşekkür ediyorum. Bu örnek davranışlarının da devamını diliyorum” dedi.

Benzer durumda tekrar aynı hassasiyeti göstereceğini dile getiren Ali Tuncel ise,“Bugün yine aynı durumla karşı karşıya gelsem aynı şeyi yaparım. Ben insanlık görevimi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapar" ifadelerini kullandı.

