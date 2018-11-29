Bayburtlu arıcılara kovan desteği

-- Destek almak için gelen arıcılardan görüntü

-- Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan konuşması

-- Arıcılar Birliği Başkanı Yaşar Ziypak ile röportaj

-- Kovanların dağıtılması

-- Arıcıların kamyonetlerine kovanlarını yüklemesi



( BAYBURT )- 80 arıcıya 3 bin 200 kovan ve organik mum dağıtıldı BAYBURT



- Yüksek rakımı, bitki çeşitliliği ve zengin polen kaynaklarıyla bal üretimi için en elverişli bölgeler arasında yer alan Bayburt'ta 80 arıcıya yüzde 70 hibe desteğiyle 3 bin 200 kovan ve 40'ar kilo organik mum desteği sağlandı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geliştirilen, Doğu Karadeniz Projesi tarafından desteklenen “Bayburt Organik Arıcılık Projesi” kapsamında üreticilere törenle malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.

Bayburt eski Yem Fabrikası bahçesinde gerçekleşen programda konuşan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburtlu arıcılara yüzde 70 hibe desteğiyle 900 bin lira destek sağlandığını dile getirerek, “3 bin 200 kovan dağıtılıyor. Organik bal mumu dağıtılıyor. Ayrıca organiklik sertifikası alabilmek için oluşan masrafların yine yüzde 70’ini devletimiz karşılıyor” dedi.

Arıcılık konusunda markalaşmanın önemine de değinen Pehlivan, “Bayburt Balı adı altında marka alınmış durumda. Bu neye yol açtı, özel sektörde de bu örnek çalışma, ambalajından şişesine kadar ortaya koyulunca özel markalar da oluşmaya başladı.

Önceden bir yerde bir fuar, bir tanıtım organizasyonu varsa bunu kamu kurumu eliyle yapıyorduk. Ama şimdi 10 ayrı özel marka oluştu. Yani üste Bayburt Balı altta da hemşehrilerimiz kendi markasını oluşturdu. Nitekim İstanbul’daki uluslararası bir fuara hemşehrilerimiz Bayburt Balını götürdüler. İnşallah bu ve benzeri çalışmalarla hem üretim kapasitesi hem kalite konusunda daha iyi noktalara hep birlikte geleceğiz. Ben burada görmekten mutluluk duyduğumuz bu kovanların bütün üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Bayburt’un arıcılık potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Karabulut ise, “Bayburt’ta son 5 yılda çok büyük çalışmalar yaptık. inanılmaz derecede bir sinerji oluştu arıcılık alanında. Biz bir hedef koymuştuk Bayburt’a geldiğimiz zaman 20 binlerdeydi Bayburt’taki kovan sayısı bunu 100 binin üzerine çıkarmamız gerekiyor demiştik. Şu anda 80 bin rakamına ulaştık ve bir taraftan da markalaşma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Bayburt Arıcılar Birliği Başkanı Yaşar Ziypak’da projenin Bayburtlu arıcıyı mutlu ettiğini ifade ederek Vali Pehlivan ve Tarım Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. Düzenlenen programın ardından arıcılara kovan ve organik mumlar dağıtıldı. Programa Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Süleyman Çiğdem ve arıcılar katıldı.

(BK-AA-Y)

