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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt için çekilen klipte rol aldı

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt için çekilen klipte rol aldı

klibin görüntüsü

( BAYBURT ) BAYBURT

Sosyal Medya 


- Kenan Yavuz Kültürevi öncülüğünde, Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneğinin (BEKDER) katkılarıyla Bayburt'un kültürel değerleri ile tarihi dokusunun korumasına dikkati çekmek için çekilen "Çoruh Türkü Söyler Bayburt'a" adlı klip sosyal medyada binlerce kez izlendi. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ile halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde katılımcının seslendirdiği klipte Bayburt yöresine ait "Giderim Yolum Dağdır", "Al Çuha Mavi Çuha" ve "Kalaya Kazlar Gelir" türküleri çeşitli enstrümanlarla çalınarak seslendirildi.
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