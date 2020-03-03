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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Bayburt'un 'Nene Hatun'u Hülya teyzenin sözleri sosyal medyada yankı buldu

Bayburt'un 'Nene Hatun'u Hülya teyzenin sözleri sosyal medyada yankı buldu

Kadının yürüyüşteki konuşması

Sosyal Medya Şehit Hava Saldırısı İdlib Saldırı 

-Arşiv

( BAYBURT ) BAYBURT

- Bayburt'ta İdlib şehitleri için düzenlenen yürüyüşe katılan Hülya isimli kadının söyledikleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlenip paylaşıldı. Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısı sonrasında şehit düşen Mehmetçikler için tüm Türkiye kenetlendi. Bayburt'ta da önceki gün öğlen saatlerinde şehitler için yürüyüş düzenlendi.
Yürüyüşe katılan yüzlerce kişinin arasında olan Hülya isimli kadının söyledikleri ise sosyal medyada onlarca kişi tarafından paylaşıldı. Anadolu'da Nene Hatunların, Kara Fatmaların bitmeyeceğini Hülya hanım bir kez daha gösterdi. Düşmana korku salan konuşmasında Bayburtlu Hülya, "Bir şeyden korkmuyorum. Silah altında durulur mu? Ben Müslümanım yavrum, ben hazırım dinime imanıma o imansızları vurmaya. Oğullarım da hazır Allah'ın izniyle" dedi.
Hülya isimli kadının sözleri sosyal medyada onlarca kişi tarafından izlenip paylaşıldı.
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