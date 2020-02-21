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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

Kurtuluş töreninden genel-detay görüntüler

Düşman İşgali İşkenceler Halk Oyunları Mehteran Takımı İstiklal 

-Başkan Hükmü Pekmezci'nin konuşması

( BAYBURT ) BAYBURT

- Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Saray Bahçesi’ndeki Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Caddesi’nde devam etti. Burada konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bolşevik ihtilalinin ardından 1917’de Rusların Bayburt’u terk ettiğini ancak silahlarını buradaki Ermeni çetelerine bıraktığını dile getirdi. Ermeni çetelerince Bayburt halkının işkencelere tabi tutulduğunu hatırlatan Başkan Pekmezci, “21 Şubat 1918 günü Türk süvarileri Bayburt’a girer ve Bayburt artık yeniden hürriyetine ve istiklaline kavuşur. Bizler artık geride bıraktıklarımızı unutmadan yarınlara dönük düşüncelerimizi iyi değerlendirerek Bayburt için çok şeyler yapmak zorunda olduğumuzun bilincinde olmalıyız. Bize bu vatanı hazırlayanları can verenleri, kan verenleri unutmadan onları rahmetle, minnetle anmak zorundayız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Rus işgali sırasında Ermeni çetelerinin Bayburt halkına yaptığı işkencelerin sokak tiyatrosu şeklinde anlatıldığı tören mehteran takımı ve halk oyunları gösterisiyle devam sürdü. Atlı cirit kulüplerinin tören geçişiyle son bulan programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. (BK-SK)
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