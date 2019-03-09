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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bayburt’ta vaşak görüntülendi İzle

Bayburt’ta vaşak görüntülendi İzle

Vaşak görüntüsü

( BAYBURT ) BAYBURT

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- Bayburt’ta ender görülen hayvanlardan vaşak, cep telefonu kameralarına yansıdı. Yol üzerindeki vaşağın rahatları tavırları dikkat çekti. Bayburt Erzurum karayolu arasındaki Kop Dağı geçidinde bir vatandaş tarafından görüntülenen hayvanın yol kenarındaki rahat tavırları dikkat çekiyor. Bir süre kendisin kameraya çeken vatandaşları süzen vaşak daha sonra yolun diğer karşısına geçerek dağa çıkıp gözden kayboluyor. Doğada nadir olarak görüşen vaşakların Anadolu'da sayıları tam olarak bilinmiyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, koruma altına alınan hayvanlar listesinde. (BK-AT)
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