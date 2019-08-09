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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Bayburt'ta Kurban Bayramı yoğunluğu

Bayburt'ta Kurban Bayramı yoğunluğu

şehir merkezinden detay

Yoğun Mesai Yurt Dışı Araç Konvoyu Gurbetçi 

-vatandaş ile röportaj
-emniyet ekiplerinin trafik çalışması

( BAYBURT ) BAYBURT

- Türkiye'nin en az nüfuslu ili Bayburt'ta Kurban Bayramı'nı memleketinde geçirmek için gelen gurbetçiler, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Çeşitli nedenlerle doğup büyüdükleri memleketlerinden ayrılarak Türkiye'nin farklı illeri ile yurt dışına göç eden Bayburtlular'dan bazıları Kurban Bayramı'nı memleketlerinde, akrabalarıyla geçirmeyi tercih etti. Nüfus ve araç yoğunluğu bakımında sakin bir şehir olan Bayburt'ta Kurban Bayramı'na iki gün kala kentin merkezi noktası olan Cumhuriyet Caddesi ile Saat Kulesi Meydanı başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarında zaman zaman iki kilometreyi aşan araç konvoyu oluştu. Trafik ekipleri, kentteki araç trafiğini düzenlemek için yoğun mesai harcadı. Bayburt'ta esnaflık yapan vatandaşlardan Ekrem Tekdemir nüfusun yoğunluğunun artmasının kendilerini sevindirdiğini yılın 5-6 ayının bu şekilde geçmesini istediklerini kaydetti.
Nüfusu 82 bin 274 olan Bayburt'ta Kurban Bayramı dolayısıyla kent nüfusunun 250 binin üzerine çıktığı tahmin ediliyor.
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