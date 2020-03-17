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17 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Bayburt’ta korona önlemleri sürüyor

Bayburt’ta korona önlemleri sürüyor

Belediye ekiplerinin toplu alanlardaki ilaçlama çalışmalarından görüntüler

Hastalık Koronavirüs Otobüs Terminali Toplu Taşıma Dezenfeksiyon 

- Detay ve genel görüntüler

( BAYBURT ) BAYBURT

- Bayburt Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla başlatılan dezenfekte çalışmaları kapsamında ibadethaneler, parklar, otobüs durakları, taksiler gibi toplu yaşam alanlarında çalışmalar sürdürülüyor. Tüm dünyada tedirginliğe yol açan koronavirüs tehdidine karşı tedbir amaçlı olarak dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştıran Bayburt Belediyesi çalışmalar kapsamında toplum sağlığını etkileyebilecek olan, vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları, çocuk oyun parkları, otobüs terminali, belediye ana hizmet binası ile diğer ek hizmet binaları gibi toplumsal kullanım alanlarını da ilaçlayarak dezenfekte ediyor. Bayburt belediyesi yetkilileri, vatandaşların sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek, “Koronavirüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını artırdık. Ortak kullanım alanlarında tam bir hijyen sağlayarak salgın hastalıklara karşı tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Şu an salgın yok ama hızlı bir şekilde yayılan bu hastalığın önlenmesinde alınacak tedbirler çok önemli. Hemşehrilerimizden de isteğimiz kişisel hijyen kurallarına daha çok dikkat etmeleridir” diye konuştu.
(BK-AA)
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