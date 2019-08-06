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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Bayburt’ta kaybolan 21 yaşındaki genç kız aranıyor

Bayburt’ta kaybolan 21 yaşındaki genç kız aranıyor

arama tarama faaliyetlerinden genel ve detay görüntüler

( BAYBURT )-Erzurum ve Trabzon'dan gelen AFAD ve UMKE ekipleri arama çalışmalarına destek veriyor BAYBURT

Genç Kız Jandarma Bild Ormanlı Pazar Günü 


- Bayburt’ta önceki gün kaybolan ve kendisinden haber alınamayan genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı. Jandarma, AFAD, UMKE ekipleri ve köylüler genç kızı bulabilmek için seferber olurken aramalarda drone ve iz takip köpeği de kullanılıyor. Alınan bilgiye göre, Bayburt merkeze bağlı Akşar Köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 21 yaşındaki Melike Erdoğan, pazar günü akşam saatlerinde evden çıktı. Kızlarının eve gelmemesi üzerine telefonunu arayan ve yanıt alamayan ailesi, konuyu jandarma ekiplerine bildirdi. Köy içerisinde arama tarama faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda çevredeki dağlık arazilere yöneldi. Bayburt, Erzurum ve Trabzon’dan gelen AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra çok sayıda köylünün de destek verdiği aralamalarda iz takip köpeği ve drone kullanılarak dağlık ve ormanlık alan taranıyor. Dün karanlık nedeniyle ara verilen çalışmalara bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayan ekipler, Melike E’nin bulunabilmesi için iz takip köpeğinin de desteğiyle dağlık araziyi didik ediyor. Öte yandan genç kızın geçtiğimiz yılda aynı şekilde kaybolduğu ve dağlık arazide bir gün geçirdikten sonra köyün yaklaşık 15 kilometre ötesinde arazide bulunduğu öğrenildi.
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