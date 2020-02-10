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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bayburt’ta kapalı köy yolları açıldı Haberi

Bayburt’ta kapalı köy yolları açıldı Haberi

- Ekiplerin karla mücadele çalışmasından görüntüler

( BAYBURT ) BAYBURT

Hafta Sonu Bild Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı 


- Bayburt’ta önceki gün etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından kapanan tüm köy yolları İl Özel İdaresi ekiplerince yeniden ulaşıma açıldı. Bayburt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, kapalı tüm köy yollarının ulaşıma açıldığını bildirdi. Genel Sekreter Koçyiğit, Bayburt merkez ve ilçelerinde Cuma gecesi etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının, İl Özel İdaresi ekiplerince hafta sonu yapılan yoğun çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldığını söyledi.

Koçyiğit, özellikle kentin kuzeyinde etkili olan kar yağışıyla ulaşıma kapanan köy yollarında ekiplerin yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Cuma gecesi etkili olan kar yağışı neticesinde ulaşıma kapanan yollarımız oldu. Hafta sonu aralıksız çalışan 15 ekibimiz, karla mücadele ederek kapanan köy yollarını ulaşıma açtı. Şuanda herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Merkez Şantiye Şefi Haydar Yıldız’da çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.
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