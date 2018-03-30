Bayburt'ta iki araç menfez çukuruna düştü: 7 ölü, 2 yaralı



- Bayburt'ta otomobil ve minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İran plakalı otomobil, Bayburt-Gümüşhane karayolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde menfez inşaatı için açılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düştü. Kazadan kısa süre sonra Bayburt-Trabzon hattında şehirler arası taşımacılık yapan firmaya ait minibüs de aynı çukura düştü. AFAD, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri, araçlarda bulunan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve İl Emniyet müdür Sezayi Er ve diğer ilgililer de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. (BK-

