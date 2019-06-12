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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bayburt’ta fırtına ağaçları kökünden söktü Haberi

Bayburt’ta fırtına ağaçları kökünden söktü Haberi

sökülwen kavak ağaçlarından görüntü

Şiddetli Fırtına 

-kırılan ağaçlardan görüntü
-vatandaş ile röp
-detaylar

( BAYBURT ) - BAYBURT

- Bayburt’ta hızı saatte 70 kilometreyi bulan şiddetli fırtına çok sayıda ağacın devrilmesine neden oldu. Özellikle kırsal kesimde etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle bir çok köyde ağaçlar devrildi. Evlerin çatıları uçtu. Fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle ekili arazilerde zarar gördü. Merkeze bağlı Gümüşsu Köyünde yaşayan Resul Kapı, olayın gece yaşanması dolayısıyla köyde yaşayan vatandaşların zarar görmediğini ancak dere boyunca dikili olan onlarca ağacın kökünden söküldüğünü söyledi.

Kapı, bazı ekili arazilerinde üzerine ağaçların devrilmesi sonucu zarar gördüğünü kaydetti.
(BK-AA)
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