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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bayburt’ta FETÖ’den aranan kadın Kahramanmaraş’ta yakalandı Haberi

Bayburt’ta FETÖ’den aranan kadın Kahramanmaraş’ta yakalandı Haberi

Kadının jandarma ekipleri eşliğinde adliyeye götürülmesi

( KAHRAMANMARAŞ ) - KAHRAMANMARAŞ

Jandarma Akalan Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Trol 


- Bayburt’ta FETÖ/PDY’den aranan kadın Kahramanmaraş’ta, jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında yakalandı. Alınan bilgilere göre, Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Narlı Mahallesinde yapılan yol kontrolünde, Bayburt’ta Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan F.Ş.’yi (26) yakaladı. Gözaltına alınan F.Ş, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. (OZR-
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