Bayburt’ta FETÖ’den aranan kadın Kahramanmaraş’ta yakalandı



- Bayburt’ta FETÖ/PDY’den aranan kadın Kahramanmaraş’ta, jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında yakalandı. Alınan bilgilere göre, Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Narlı Mahallesinde yapılan yol kontrolünde, Bayburt’ta Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan F.Ş.’yi (26) yakaladı. Gözaltına alınan F.Ş, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. (OZR-

