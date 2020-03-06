Bayburt’ta çığ nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı



- Bayburt merkeze bağlı Demirışık Köyünde meydana gelen çığ sonrası kapanan yol İl Özel İdaresi ekiplerince temizlenerek ulaşıma açıldı. Kentte geçtiğimiz günlerde yağan yağmurların yumuşattığı kar kütlelerinin çığa dönüşmesi sonucunda merkeze bağlı Demirışık Köy yolu ulaşıma kapandı. Köylülerin olayı bildirmesi üzerine İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefliği’ne bağlı ekipler, iş makineleriyle bölgeye ulaştı. Yıllardan beri sürekli çığ gelen bölgeyi bilen ve çığ afeti konusunda eğitimli İl Özel İdaresi personeli tarafından iş makineleriyle dikkatli ve tedbirli gerçekleştirilen çalışmanın ardından yol 4 saatte temizlenerek ulaşıma açıldı. Merkez Şantiye Şefi Haydar Yıldız'da bölgede incelemede bulunarak yol açma çalışmalarını yerinde gözlemledi. Yıldız, Genel Sekreter Hayrettin Koçyiğit ve Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya’ya da çalışmalar hakkında bilgi verdi.



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