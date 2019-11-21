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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bayburt’ta bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti Haberi

Bayburt’ta bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti Haberi

- Yangın mahallinden görüntüler

Jandarma Engelli Vatandaş Kız Kardeş Yangına Müdahale 

-- Detay ve genel görüntüler

( BAYBURT ) BAYBURT

- Bayburt merkeze 17 kilometre mesafedeki Maden Köyünde 2 katlı evde çıkan yangında 2’i çocuk biri engelli vatandaş olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Bayburt Valiliğinden şu açıklama yapıldı: “İlimiz merkeze bağlı Maden Köyü’nde bugün saat 10:30 sularında çıkan yangında köyde çobanlık yaptığı tespit edilen Rıdvan Beyaz’a ait evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre anne Halime Beyaz yaralanmış Rıdvan Beyaz’ın kız kardeşi Hatice Beyaz ile çocukları Bekir (5) ve Ecrin Beyaz (8) hayatını kaybetmiştir. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine Maden Köyü’ne ivedilikle itfaiye, 112, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilerek yangına müdahale çalışmalarına başlanmış ve söndürme çalışmalarına an itibariyle devam edilmektedir. Olayın haber alınmasının 3’üncü dakikasında 112 ekipleri, 15’inci dakikasında itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine intikal ederek eş zamanlı müdahale çalışmalarına başlamıştır. Baba Rıdvan Beyaz ve Anne Halime Beyaz yapılan müdahaleler sonucu yangından çıkarılıp Bayburt Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Ayrıca Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı olay yerine gelerek çalışmalara nezaret etmişlerdir. Yaşanan bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Devletimiz tüm ilgili kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Hasar tespit çalışmalarının ardından yangınzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması noktasında gerekli tüm yardımlar yapılacaktır.” (AA-AA)
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