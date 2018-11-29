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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bayburt'ta 'Atatürk heykeli' tartışması - BAYBURT

Bayburt'ta 'Atatürk heykeli' tartışması - BAYBURT

Bayburt 'ta "Atatürk heykeli" tartışması - BAYBURT - Bayburt 'ta "Atatürk heykeli" tartışması - Kent merkezinde Saray Bahçesi meydan düzenlemesinden detaylar - Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Nesumittin Selçuk'un açıklaması Bayburt 'ta "Atatürk heykeli" tartışması - Belediye Başkan Yardımcısı Nesumittin Selçuk:"Atatürk hepimizin ortak değeridir. Böyle bir saygısızlık haberiyle Türkiye kamuoyunda gündeme gelmek gerçekten bir Bayburt lu olarak bizleri hiç de memnun etmemiştir"BAYBURT (AA) - Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Nesumittin Selçuk, sosyal medyada yayımlanan "Atatürk heykeli" fotoğraflarına ilişkin, "Atatürk hepimizin ortak değeridir. Böyle bir saygısızlık haberiyle Türkiye kamuoyunda gündeme gelmek gerçekten bir Bayburt lu olarak bizleri hiç de memnun etmemiştir." dedi.
Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayburt Belediyesinin kent merkezinde Saray Bahçesi adıyla yaptığı meydan düzenlemesinin sürdüğünü söyledi.

Bu alanın alt katında otopark, üzerinde de meydan çalışmaları yapıldığını belirten Selçuk, bu çalışmalar yapılırken Atatürk heykelinin burada kaidesinden alınarak belediyeye ait korunaklı bir yere taşındığını, burada da üzerinin brandayla örtüldüğünü ifade etti.
Selçuk, önceki günlerde kentte etkili olan kötü hava şartları nedeniyle Atatürk heykeli üzerindeki brandanın da açılmış olabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Bu suretle heykelde göz kirliliği oluşmuş olabileceği hepimizin malumudur ancak burada unutulmaması gereken şey, burası korunaklı bir yer. Atatürk heykeli üzerindeki branda, kötü niyetli kişiler tarafından bu korunaklı ve girilmesi yasak bölgeye girilmek suretiyle açılmış olabilir. Bu şekilde fotoğraflanıp sosyal medyaya servis edilmiştir. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Bu meydan bitirildikten sonra buradaki Atatürk heykeli daha güzel şekilde bu meydanda yerini alacaktır."Selçuk, haberlerden duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Atatürk hepimizin ortak değeridir. Böyle bir saygısızlık haberiyle Türkiye kamuoyunda gündeme gelmek gerçekten bir Bayburt lu olarak bizleri hiç de memnun etmemiştir." diye konuştu.

Sosyal Medya Muhabir Yasak Bölge 

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