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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Bayburt'ta 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı trafik kazası kamerada

Bayburt'ta 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı trafik kazası kamerada

olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Tahkikat Trafik Kazası Sanayi Sitesi 

-kaza anı

( BAYBURT ) - Bayburt'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı BAYBURT

- Bayburt'ta 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre saat 15.30 sıralarında Bayburt'tan Erzurum yönüne giden Salih K. yönetimindeki 25 DL 203 plakalı minibüs, sanayi sitesinden çıkarak kavşağa doğru girmeye çalışan Muhsin Bayram (66) yönetimindeki 34 U 8462 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yöne geçen araç yol kenarında bulunan çimentolara çarparak durabildi. Çevredeki esnafın haber vermesi üzerine olay yerine 112, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Muhsin Bayram ve araç içerisinde bulunan Hatice Bayram ile Behiye Erdemir, araç içerisinden çıkarılarak 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Muhsin Bayram hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı, diğer iki yaralının durumumun ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Öte yandan kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Muhsin Bayram yönetimindeki otomobilin karşı yola geçmek için kavşağa doğru gittiği ve bu sırada ana yoldan gelen Salih K. yönetimindeki minibüsün bu araca çarptığı görülüyor.
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