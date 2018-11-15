Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bayburt beyaza büründü İzle

Bayburt beyaza büründü İzle

bayburttan genel görünüm

Kar Kalınlığı Kar Yağışı 

-şehir merkezinden karlı caddeler ve vatandaşlardan görüntüler
-araçların vatandaşların yardımıyla itiklenmesi
-kardan dolayı devrilen ağaç
-vatandaşların kar küremesi
-vatandaşlarla röp

( BAYBURT )- Kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi BAYBURT

- Bayburt’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı olumsuzluklar yaşandı. Kent merkezinde 20 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı nedeniyle cadde ortasında kara saplanan araçlar çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Bazı vatandaşlarda kar küreme aletleriyle iş yeri ve kapı önlerini temizledi. Eğitime kar nedeniyle bir gün ara verilen kentte, kar yağışı güzel manzaralar da oluşturdu. Vatandaşlar hasretle karın gelmesini beklediklerini ve yoğun yağıştan memnun olduklarını belirtti.
Öte yandan yetkililer Bayburt'un çevre illerle olan bağlantı yollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti.

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı