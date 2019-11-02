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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bayburt beyaz gelinliğini giydi Haberi

Bayburt beyaz gelinliğini giydi Haberi

baybnurt merkezden kar manzaraları

Kar Manzaraları Yağan Kar Yağışı Irak Kent Ormanı 

-bayburt kent ormanı kar manzaraları
-ağaçlardan çatılardan kar görüntüleri
-vatandaşlar ile röp.

( BAYBURT -ÖZEL) BAYBURT

- Bayburt’ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Bayburt’ta gece saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar Bayburt’u beyaza bürüdü. Türkiye’de kışın en çetin geçtiği illerden biri olan Bayburt’ta, kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar, güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Kent merkezi ve yüksek kesimlerde gece başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle, ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplanırken Bayburt Kent Ormanı'nda mevsimin ilk karı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yağış, kentin yüksek kesimlerinde etkisini daha fazla gösterirken, kar kalındığı bazı yerlerde birkaç santimetreye kadar ulaştı.
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