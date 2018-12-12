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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bayat ekmekten yapılan yemeklerle yarıştılar - KOCAELİ

Bayat ekmekten yapılan yemeklerle yarıştılar - KOCAELİ

- Yapılan yarışmadan görüntülerBayat ekmekten yapılan yemeklerle yarıştılar - Kocaeli 'de, ekmek israfına dikkati çekmek amacıyla bayat ekmek yemek yarışması düzenlendiKOCAELİ(AA) - Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde, ekmek israfına dikkati çekmek amacıyla öğrenciler ve veliler, bayat ekmekten yaptıkları yemek ve tatlılarla yarıştı.Darıca Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir alışveriş merkezi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen bayat ekmek yemek yarışmasına, veliler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.Alışveriş merkezindeki yarışmada, öğrenci ve veliler bayat ekmekle yaptıkları yemek ve tatlılarla dereceye girmek için yarıştı.İlçe genelinden 22 ana ve ilkokul öğrencisinin katıldığı yarışmada, yemek yazarları Emine Beder ve Emine Demirci, oyuncu Alparslan Özmol, Darıca Denizyıldızları Ortaokul Müdürü Özden Çubukçu, ilahiyatçı Sevda Şimşek Yapıcı gibi isimler jüri koltuğuna oturdu.Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, yaptığı konuşmada, tüm yurtta Yerli Malı Haftası'nın kutlandığını belirterek, "Bizler de bu haftanın ilk gününde bu sosyal farkındalık etkinliğimizi, tüm kamuoyuna haftayı önemsediğimizi göstermek ve farkındalık oluşturmanın yanı sıra ekmeğin israf olmasından çok değerlendirilmesine ve ekonomiye yeniden kazandırılmasına dikkati çekmek adına düzenledik. Yarışma sonrasında bu konunun gündemde olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise "Günümüz dünyasında milyonlarca ekmek çöpe giderken, böylesine güzel bir farkındalıkla bayat ekmeklerin kullanılabilirliği aşılandı." dedi.
Renkli görüntülere sahne olan yarışmada birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye de gram altın, her yarışmacı ise 50 liralık hediye çeki verildi.

İlkokul Öğrencisi Yemek Yarışması Çeyrek Altın Alışveriş Merkezi Ekmek İsrafı 

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