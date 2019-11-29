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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bayat ekmekten 150 çeşitli yemek ve tatlı yaptılar İzle

Bayat ekmekten 150 çeşitli yemek ve tatlı yaptılar İzle

Yemek israfı kermesi açılışı

Öğretmenler Okul Müdürü Öğrenciler Düşünür Ekmek İsrafı 

-Hazırlanan yemekler
-Genel ve öğrenci detayları
-Veli ve müdür röp.

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta bir okuldaki öğretmen ve öğrenciler bayat ekmeklerle hazırladıkları yemek ve tatlılarla kermes açtı. KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir okulda veli ve öğretmenler bayat ekmekten 150 çeşit yemek ve tatlı yaptı. Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesindeki 26 Ocak İlkokulunda öğretmenler, öğrenciler ve velileri ekmek israfının önlenmesi için okul geneli çalışma başlattı. Veli ve öğretmenler bayat ekmekleri kurutarak un haline getirdikten sonra yaklaşık 150 çeşit yemek ve tatlı yaptı. Okulda satışa sunulan yemeklerin geliri ise ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlandı. Yapılan çalışmada öğrencilerin israf konusunda bilinçlenme ve bayat ekmekten nasıl ürünler elde edileceğini öğretildi. Ekmek israfıyla ilgili duyarlı olunması gerektiğini söyleyen okul müdürü Rasim Özdemir, "Ekmek israfını önleme amacıyla böyle bir kermes yapmayı planladık. Günümüzde 5 milyon ekmeğin israf edildiğini düşünürsek emeğin önemini anlatmak istedik. Burada yaklaşık 150 çeşit yemek ve tatlı yapıldı" diye konuştu.
Veli Figen Gördük ise, “Tüm ürünlerimizi bayat ekmekten yaptık. Amacımız ekmek israfından insanlarımızı kurtarmaktır. O kadar insan açlıktan ölürken bizlerde israf edilen ekmeklerden neler yapabileceğimizi gösterdik” ifadelerini kullandı. (HLL-
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