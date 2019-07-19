Bayat ekmekler doğada hayvanlara yem olacak

-İşçilerin monte etmesi

-Başkanın gelmesi ve vatandaşlar ile sohbet

-Bayat ekmeğin kutuya konulması

-Başkan ile röportaj

-Çocuklar ve vatandaş ile röportaj



( ADIYAMAN )- Adıyaman’daki her mahallenin değişik yerlerine yerleştirilen 130 adet bayat ekmek kutusuna bırakılan ekmekler doğada hayvanlara yem olacak ADIYAMAN



- Adıyaman’da belediye tarafından yerleştirilen bayat ekmek kutularında biriken bayat ekmekler doğada kuşlar ve yaban hayvanlarına yem olacak. Adıyaman Belediyesi hem çöpe giden ekmek israfı hem de hayvanların beslenmesi için önemli bir projeye imza attı. Adıyaman Belediyesi 33 mahalleye 130 adet bayat ekmek kutusu yerleştirdi. Belirlenen yerlere sabitlenen bayat ekmek kutuları vatandaşlardan da tam not aldı. Kutuların mahallelerine yerleştirildiğini gören vatandaşlar bayat ekmeklerini kutuya attı. Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokaklarda yerleştirilen bayat ekmek kutularını inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, asıl isteklerinin bayat ekmeklerin atılmaması olduğunu ancak, atılacak ekmeklerinde çöp kutusu yerine bayat ekmek kutusuna bırakılması olduğunu vurguladı. Dünya’da 1 milyar insanın açlıkla karşı karşıya olduğunu, yılda 10 milyon insan açlıktan öldüğünü ve yılda 1 milyar 500 milyon ton gıdanın çöpe atıldığına dikkat çeken Belediye Başkanı Kılınç, vatandaşları israftan kaçınmaları konusunda uyardı. Başkan Kılınç, "Burada ki amaç ekmekleri çöpe atmak değil bu ekmeklerin tekrar değerlendirilmesidir. Bunu hayvanlarımıza vererek, ya da doğaya bırakılıp kuşların diğer yabani hayvanların yararlanmasını amaçlıyoruz. Ama önceliğimiz israf olmamasıdır. Toplumu çok ciddi şekilde tasarruf kültürüne yöneltmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de sağlığımı da düşüneceğiz. Bir taraftan nimeti düşüneceğiz, diğer taraftan sağlığımızı düşüneceğiz. Halkımızın tasarruf noktasında dikkat etmelerini istiyoruz“ dedi.

Vatandaşlar ise daha önce bayat ekmekleri çöpe veya duvar dilberine bıraktıklarını ancak bundan sonra bayat ekmek kutularını kullanacaklarını söyledi.





