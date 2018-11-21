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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bayat ekmek kutusu ile ekmeklerin çöpe atılmasını önlüyor - ADIYAMAN

Bayat ekmek kutusu ile ekmeklerin çöpe atılmasını önlüyor - ADIYAMAN

- Bayat ekmek kutusundan görüntü - Mahalle sakinlerinden Gonca Nadiz'in bayat ekmek bırakması - Mahalle sakinlerinden Gonca Nadiz'in konuşması - Mahalle sakinlerinden Zeliha Bozkurt'un konuışması - Mahalle muhtarı Abdulrahim Aydın'ın bayat ekmekleri toplaması - Mahalle muhtarı Abdulrahim Aydın'ın açıklamasıBayat ekmek kutusu ile ekmeklerin çöpe atılmasını önlüyor - Adıyaman 'da Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdulrahim Aydın, mahallenin önemli noktalarına oluşturduğu bayat ekmek kutusu ile ekmek israfını önlemeye çalışıyor - Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdulrahim Aydın: - "Oluşturduğum bayat ekmek kutusu ile mahalle sakinlerinin bayat ekmeklerini kutulara atmalarını istiyorum. Ekmeklerimiz israf olmasın"ADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da bir mahalle muhtarı, mahallesinde oluşturduğu bayat ekmek kutusu ile ekmek israfının önünü geçmeyi hedefliyor.Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdulrahim Aydın, mahallesinde bulunan düğün salonu, okullar ve ekmek fırınlarının önünde bayat ekmek kutusu oluşturdu.Oluşturduğu kutulardan topladığı bayat ekmekleri hayvan besleyen ihtiyaç sahiplerine veren Aydın, bir yandan israfın önüne geçmeyi hedeflerken bir yandan da hayvanların ihtiyacını karşılıyor.Mahalle muhtarı Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sofranın baş tacı olan ekmeğin israf edildiğini fazlasıyla gördüğünü belirtti.
Çöp kutusu kenarlarına çok fazla ekmek atıldığını dile getiren Aydın, "Yağmur yağdığında çöplere atılan ekmekler küfleniyor. Oluşturduğum bayat ekmek kutusu ile mahalle sakinlerinin bayat ekmeklerini kutulara atmalarını istiyorum. Ekmeklerimiz israf olmasın. Hayvan besleyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar da yanıma gelip bayat ekmekleri alıyor. Bu şekilde ekmek israf edilmeden değerlendirilmiş oluyor." dedi.
Dünyada birçok bölgede ekmek ihtiyacı olan insanların bulunduğunu anımsatan Aydın, ekmeğin israf edilmemesi gerektiğini ve hayvan sahiplerinin kendisiyle iletişime geçip topladığı bayat ekmekleri alabileceğini kaydetti.
Mahalle sakinlerinden Gonca Nadiz ise mahalle muhtarı Aydın'ın mahalleye bayat ekmek kutusu oluşturduğu için kendisine teşekkür etti.Bayat ekmekleri çöpe atmadıklarını ifade eden Nadiz, "Bayat ekmek kutusu ile ekmekler değerlendiriliyor. İhtiyaç sahipleri toplanan bayat ekmekli alıp hayvanlarına veriyor. Böyle bir çalışmadan dolayı mutluyuz. Ekmekler israf edilmiyor." diye konuştu.
Zeliha Bozkurt, bayat kutusu oluşturulmadan önce ekmeklerini çöp ya da tarlalara attığını ifade eden Bozkurt, bayat ekmek kutusu ile ekmeklerin israf edilmediğini ifade etti.

Muhabir Kullar Hayvan Ekmek İsrafı Irak 

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