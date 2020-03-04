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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bavulun içerisindeki düzenek polis ekiplerini harekete geçirdi

Bavulun içerisindeki düzenek polis ekiplerini harekete geçirdi

Rezidanstan görüntü

Polis Güvenlik Görevlisi Bomba Düzeneği Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Şüpheli bavulun görüntüsü
-Güvenlik görevlisi röp
-Detay

( İSTANBUL )- Beylikdüzü'nde lüks rezidansta hareketli anlar İSTANBUL

- Beylikdüzü'nde lüks rezidansta kiracısına 1 aydır ulaşamayan ev sahibi, güvenlik görevlileri eşliğinde eve girdi. Eşyalar arasında bir bavulda bomba düzeneği olduğundan şüphelenen güvenlik görevlileri, polis çağırdı. Beylikdüzü'nde bulunan lüks bir rezidansta hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre kiracısına yaklaşık 1 aydı ulaşamayan bir ev sahibi, rezidans yönetimi ile görüşerek güvenlik görevlileri eşliğinde daireye girdi. Dairede bulunan eşyaları boşaltan ev sahibi, bavulda gördüğü bir kabloyu bomba düzeneğine benzetti. Önce rezidansın güvenlik görevlilerine, ardından da polise haber verildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından, bölgeye bomba uzman ekibi sevk edildi. Düzeneği gören güvenlik görevlisi, "Bavulda bir düzenek gördük. Kablo telefon falan var. Polis ekiplerini çağırdık" dedi.
Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, uzman ekiplerin olay yerine gelerek bavulu incelemesi bekleniyor.
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