Batman polisinden trafik denetimi Haberi

-Araç Şoförlerinin aldığı fiş kontrolünün çekiminden detay



( BATMAN ) BATMAN



- Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kış tedbirleri kapsamında Batman otogar çıkışında trafik denetimi gerçekleştirdi. Kış ayların kendini göstermesi ile birlikte harekete geçen Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denetim gerçekleştirdi. Otobüsleri durdurarak hem şoförleri hem de yolcuları trafik kuralları konusunda uyaran ekipler, evrak kontrolü de yaptı. Otobüs şoförlerine alkol testi yapan ve evraklarını kontrol eden ekipler, şoförleri hız ve emniyet kemeri konusunda uyardı. Durdurulan araçların lastikleri de tek tek kontrol edildi. Kontrollerde şoförlerin ve araçların eksiği bulunmazken, ekiplerin önümüzdeki günlerde de denetimleri sürdüreceği öğrenildi. (OA-YRT-



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