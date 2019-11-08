Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
'Batman İl Yıllığı 2019' adlı kitabın tanıtımı yapıldı - BATMAN

'Batman İl Yıllığı 2019' adlı kitabın tanıtımı yapıldı - BATMAN

" Batman İl Yıllığı 2019" adlı kitabın tanıtımı yapıldı - BATMAN - Salondan detay - Batman Valisi Hulusi Şahin'in gelişi - Sinevizyon gösterimi - Batman Valisi Hulusi Şahin'in konuşması - Detaylar" Batman İl Yıllığı 2019" adlı kitabın tanıtımı yapıldıBATMAN (AA) - " Batman İl Yıllığı 2019" adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Batman Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla İl Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda tanıtımın yanı sıra 2019 yılı değerlendirme toplantısı da yapıldı.Vali Şahin, kamu kurumlarının sorunları ve çözümleriyle ilgili önerilerin yer aldığı kitabı tanıttı.300 sayfadan oluşan kitabın Batman 'ın sağlık, ekonomi, kültür, sosyal, tarih ve demografik yapısıyla ilgili bilgiler içerdiğini aktaran Şahin, emeği geçen vali yardımcısı başta olmak üzere herkese teşekkür etti.Program sonunda Valilikçe hazırlanan kitaptan 100 tanesi ücretsiz olarak konuklara dağıtıldı.Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Burhanettin Ceylan, İl Genel Meclis Başkanı Vahap Akbaş, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kurum temsilcileri katıldı.

Toplantı Vali Yardımcısı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı