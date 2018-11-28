Batman'de 1 polisin şehit olduğu operasyon devam ediyor



- Batman’da dün akşam çıkan çatışmada bir polisin şehit olduğu olayda kent merkezinde operasyonların devam ettiği öğrenildi. PKK terör örgütü adına para toplayan Adnan Aktaş adındaki şahsın yakalanması için Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve baskın düzenledi.

Baskında örgüt mensuplarıyla çatışma çıkarken Adnan Aktaş’ın evde olmadığı belirtildi. Örgüt mensuplarıyla çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale gelirken TEM Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Birol Öztekin (49) şehit oldu. Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK terör örgütü adına para toplayan Adnan Aktaş’ın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

