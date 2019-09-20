Batman’dan, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelere destek Haberi

-STK’ların cami önünde toplanmasından detay

-STK’lar adına basın açıklamasını okuyan KADEM Başkanı Adile Gürbüz

-Vatandaşlardan detay

-Genel detay



( BATMAN ) BATMAN



- Batman’da bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek açıklamasında bulundu.Batman’da ASKON, Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı, Eğitim Bir-Sen, KADEM Batman temsilciliği ve BAŞGAD’ın da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek açıklamasında bulundu.Kudret Camisi önünde sivil toplum kuruluşları adına açıklamayı okuyan KADEM Batman Başkanı Av. Adile Gürbüz, sivil toplum örgütleri olarak meydanlarda olacaklarını söyledi.



Gürbüz, “Diyarbakırlı Hacire Akar’ın ‘evladımı istiyorum’ diyerek HDP Diyarbakır il binası önünde başlattığı eylemden kısa süre sonra oğluna kavuşması, bir annenin haklı mücadelesinin neleri beraberinde getireceğini herkese gösterdi. 43 aile çocuklarına kavuşmayı bekliyor. Terörün kara yüzünü yakından bilen, acısını derinden yaşayan halkımızın içinden böylesine cesur ve kararlı annelerin, babaların, eşlerin, kardeşlerin çıkması bizleri barış ve kardeşliğin tesisi için umutlandırmıştır. 18 gündür devam eden bu eylemlere, teröre iltisaklı veya sessiz kalmayı seçen bir kesim kör-sağır-dilsiz kalsa da, inkar edilemez gerçekleri yaşayanlar bizzat anlatıyor. Biliyoruz ki ailemiz kutsal, annelerimiz cesur ve fedakar anneler başta olmak üzere ailelerin eli kanlı terör örgütüne ve destekçilerine karşı yükselen çığlığı içten ve samimidir. Annelerin ve ailelerin çocuklarına kavuşmak için cesur yürekleriyle başlattığı bu eyleme kayıtsız kalamayız. 18 yaşından küçük çocukların dahi türlü hilelerle terör örgütü PKK’ya katılmasına sebep olan yolları görüyoruz. Hak ile batılın mücadelesinde Batman halkımızdan aldığımız güçle Batman Sivil Toplum Kuruluşları olarak, barışın, kardeşliğin ve yarınlarımızın inşası için meydanlarda olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz” dedi.



